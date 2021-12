Chiara Ferragni e Fedez sui social ‘siamo positivi’

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato con un video sulle loro pagine social di essere positivi al Covid.

“Come potete facilmente intuire io e Chiara siamo positivi”, ha spiegato il rapper nel video girato nella loro casa di Milano insieme alla moglie dove entrambi indossano una mascherina.

“Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare – ha aggiunto Chiara -, il cui risultato è arrivato adesso e siamo positivi ma i bambini non si sa come per ora sono negativi”.

I Ferragnez hanno poi spiegato nella storia sulle loro pagine Instagram che in casa indossano le mascherine tutto il giorno “perché non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini che dobbiamo accudire”. “E’ una situazione un po’ cosi, fortunatamente siamo asintomatici e stanno tutti bene – ha continuato Fedez -, quindi la nostra priorità in questo momento è che i bambini stiano bene, speriamo che continui così. So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione quindi teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda”. In un altro video Chiara Ferragni ha aggiunto: “che disagio raga, ma l’importante è che siamo asintomatici e che stiamo bene. Speriamo che i bambini rimangano negativi”. Poi rivolgendosi ai suoi followers li ha invitati a dare qualche consiglio se per caso anche loro si sono ritrovati in una situazione simile, in casa positivi al Covid ma con i bambini negativi. “Se avete qualche esperienza simile diteci come avete fatto e grazie dei consigli. La cosa positiva è che siamo asintomatici – ha concluso – e probabilmente se non ci fossimo testati sempre non lo avremmo mai saputo, tutte le persone vaccinate che sto sentendo sono come noi, asintomatici o con sintomi molto blandi. In bocca al lupo a tutti”. ”Piccolo bilancio di questa situazione: lato positivo è che farò il Capodanno a casa – aggiunge Fedez nelle sue stories – che è una conquista personale; lato tragicomico non ho una vita sociale eppure eccomi qua; lato rottura di c… stare tutto il giorno con le mascherine in casa”. Fonte (Ansa)