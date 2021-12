Che disastro Piano di Sorrento

Riceviamo e pubblichiamo . Piano di Sorrento ( Napoli ) . Dopo mille peripezie, stamattina,riesco ad ottenere la mia seconda dose Pfizer a Villa Fondi.Il richiamo era fissato per il 21 Novembre,ma ahimè,quella data combaciava proprio con l’esplodere della “nuova ondata” ed è lì che cominciò il calvario;si,perché a differenza delle fasi precedenti,questa volta,non è stato possibile prenotare.Ogni volta che mi recavo all’hub vaccinale dovevo tornarmene a casa,sconsolato e beffato da quel sistema disumano! Un giorno erano finiti i numeri,un altro le dosi,l’altro ancora i cancelli chiusi per ordine pubblico….insomma,il solito calvario all’Italiana,anzi,del Meridione d’Italia!!!Stamane stavo per andarmene di nuovo perché ho notato subito che la situazione era addirittura peggiorata.Gente, prevalentemente anziana,,in fila dalle 6 del mattino, in balia del freddo e della brezza tipica della Ripa,in piedi,li,per accaparrarsi il loro numeretto.Quando sono arrivato,c’erano già 230 persone segnate sul “foglio” che qualche anima buona aveva portato con sé sul quale la stessa persona(credo) si era preso la briga di segnare i nomi in ordine di arrivo e da lì già capisco “cà nun è cos”,poi,quando quel ragazzo sulla porta,alquanto scostumato e fuori luogo rispetto alla mansione assegnatagli,dice di aver esaurito i numeretti e ha cercato di mandare via 70/80 persone dopo ore di attesa,ho capito che era ora di andare.Fortunatamente mentre mi recavo al cancello,sento “urlare” che chi doveva fare la seconda dose con Pfizer,poteva entrare senza numero.Che botta di…..fortuna,faccio tutto in meno di un ora!!! Peccato che la gioia dura pochissimo,il tempo di uscire dalla villa!!! Un caro vigile ha pensato bene di multare i motorini parcheggiati lungo il perimetro della Villa senza nessuna pietà ne comprensione,senza preoccuparsi che quei motorini erano lì per forza di cose perché non potevano essere al trove visto che gli stalli dedicati,nel raggio di centinaia di metri,sono solamente 25,ma lui invece di entrare e preoccuparsi che all’interno c erano centinaia di persone ammassate,anzi,”assembrate”perché è questo il termine in voga in questo momento storico,lui che fà? Decide di battere cassa e multare tutti quanti!!!! Che disastro Piano di Sorrento, è proprio il caso di dire:”stevm meglio quando stevm peggio”!!!!!

Nota della redazione

A parte la solerzia dei vigili urbani, sui quali non si può generalizzare, come in tutti i ruoli c’è chi lo interpreta in un modo chi in un altro, chi fa multe come un falco, ma anche tanti che avvisano, sono , fino a un certo punto ovviamente, tolleranti e così via. Quindi ci sono casi e casi. Riteniamo che si debba organizzare un servizio informazione e una presenza fissa sul posto in collaborazione con la protezione civile e informagiovi . Rispetto all’amministrazione Iaccarino, che ha affrontato la parte più grave della pandemia da coronavirus Covid – 19, non mancando anche a lui problematiche e critiche, l’amministrazione Cappiello non si è ancora attivata pensando, erroneamente, che con i vaccini si stesse risolvendo tutto, invece non è ancora così. Lo stiamo sostenendo da settimane, veniamo accusati che non diamo tempo, ma a parte il fatto che c’è poco da ragionare, siamo in una guerra, bastava seguire semplicemente lo schema già collaudato o , dopo decine di nostri articoli, chiedersi se non era davvero il caso di organizzarsi in maniera migliore in supporto all’ASL Napoli della Regione Campania che è responsabile della somministrazione vaccini, non del resto? In primis stare al fianco dei cittadini, fare assistenza, dare informazioni , che mancano. Positanonews si offre per un aiuto, ma è l’amministrazione che deve attivarsi e chiedere collaborazioni, da soli non si va da nessuna parte.