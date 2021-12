Cetara: sospese tutte le manifestazioni natalizie. Il sindaco di Cetara, in Costiera Amalfitana, dott. Fortunato Della Monica, a causa del numero rilevante di contagi da Covid-19 che si sta registrando ultimamente sul territorio comunale, con i gravissimi rischi connessi alla diffusione del contagio, allo scopo di contrastare e contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus ha disposto, con decorrenza dal 24 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022:

la sospensione di tutte le manifestazioni natalizie programmate con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 11.11.2021; la sospensione di tutte le manifestazioni natalizie religiose, ad eccezione delle funzioni religiose, e private (compresi compleanni, feste di lauree ecc) sul territorio comunale; la chiusura della Sala Anziani ubicata in C.so Garibaldi; il divieto di riproduzione di musica, trasmissione di eventi sportivi, del gioco delle carte presso tutte le attività commerciali; divieto di qualsiasi attività che possa provocare assembramenti in ambienti pubblici e/o privati.

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base a:

sopraggiunte necessità e problematiche rilevate;

una nuova valutazione del contesto epidemiologico, tenendo conto dell’andamento dei contagi su scala locale e regionale.

sopravvenute disposizioni statali e regionali.

Il primo cittadino afferma, infatti, che allo stato sussiste l’urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell’emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa, considerata anche la diffusione di varianti al virus. Si rende necessario, pertanto, adottare nuovamente e fin da subito misure drastiche e generalizzate al fine di allentare la pressione epidemiologica sull’intera popolazione, ed in particolare di quanto più possibile gli spostamenti delle persone dal proprio domicilio e assembramenti di persone, tenuto conto soprattutto delle caratteristiche e la vocazione turistica del paese, fino a quando i dati epidemiologici dimostrino una progressiva diminuzione della diffusione del virus sul territorio comunale. Le misure adottate saranno costantemente monitorate in base all’andamento della curva epidemiologica.

Qui l’ordinanza.