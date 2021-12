Cetara, Si è conclusa da poco la seconda giornata di terze dosi presso il nostro centro vaccinale.

«Si è conclusa da poco la seconda giornata di terze dosi presso il nostro centro vaccinale ed anche stavolta il bilancio è positivo. Questo pomeriggio, infatti, sono state somministrate 216 terze dosi e 2 prime dosi di Moderna. La risposta della comunità è stata come sempre eccellente e questo spinge me e tutta la mia amministrazione comunale a insistere su questa strada. Bisogna vaccinarsi e tutelare noi stessi e il prossimo. Le prossime date che ci vedranno impegnati nuovamente saranno il 2 gennaio 2022 e il 9 gennaio 2022: per questo, resta sempre aperto l’invito a contattare la Protezione Civile allo 0899355570 per prenotarsi.

I miei ringraziamenti, infine, vanno al centro vaccinale di Castiglione, al responsabile del centro, il dott. Carmine Nasta, al dott. Mario Ferrantini, alle infermiere Luisa Gelo e Raffaella Criscuolo per la disponibilità e l’assistenza sanitaria ed alla Farmacia Marchiaro per aver donato il materiale sanitario. Questa sinergia, commista alla presenza dei volontari della Protezione Civile e della mia amministrazione, ha fatto sì che queste giornate di vaccinazione si svolgessero in piena tranquillità ed efficienza», il Sindaco Fortunato Della Monica.