Centro Studi Positano Danza riparte alla grande,sale sul podio Marta Palumbo aggiudicandosi la medaglia d’argento , nell’ambito del concorso “Danzare per la vita “organizzato da Dino Carano .Marta si è esibita in una coreografia di Esposito Ginevra su musica di Franco Battiato.Positano sempre in prima linea .