Cava de’ Tirreni: via alla rimozione dell’amianto in 11 scuole. Lo scrive Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Amianto nelle scuole del territorio cittadino: il Comune corre ai ripari e predispone interventi urgenti di bonifica finanziati dalla Regione Campania. Sono undici, in totale, gli istituti scolastici della città, più una palestra comunale, nei quali insistono ancora manufatti in amianto (in particolare coperture, grondaie e caditoie) deteriorati dal tempo e che potrebbero rappresentare un serio rischio per la salute e l’incolumità degli studenti che frequentano i plessi. A fronte di tale valutazione, quindi, da Palazzo di Città sono partite già un anno fa le procedure per la ricerca dei fondi necessari per intervenire e risolvere la situazione. La stima dei lavori che dovranno essere effettuati ammonta a circa 80 mila euro e, a quanto pare, sarà la Regione Campania a coprire i costi dell’intervento. Nel settembre 2020 il Comune aveva, infatti, trasmesso istanza di partecipazione al bando per l’erogazione di contributi regionali a beneficio degli Enti Pubblici per interventi di bonifica di materiali contenenti amianto insistenti sul territorio regionale, individuando dodici siti di pertinenza comunale, di cui undici edifici scolastici ed una palestra comunale della località Santa Lucia con copertura anche in lastre di amianto.