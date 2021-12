Cava de’ Tirreni: una tombolata per rifare la chiesa di San Nicola, nella frazione di Dupino

Non si tratta della prima iniziativa organizzata dall’associazione “Don Emilio Papa” per raccogliere fondi e sostenere i lavori di riqualificazione. Nei mesi scorsi, infatti, sono stati numerosi i banchetti allestiti in piazza Vittorio Emanuele III, per raccogliere adesioni e contributi anche grazie alla vendita del libro “Don Emilio Papa, una vita al fianco dei giovani”. «Don Emilio ha trascorso la sua vita a fianco dei giovani impegnandosi per la loro educazione – ha spiegato Giuseppe Lamberti dell’associazione “Don Emilio Papa Onlus” –. In primis, il sacerdote era costantemente preoccupato che i giovani della parrocchia, non solo partecipassero alle cerimonie liturgiche, ma, soprattutto, che ne interiorizzassero i valori cristiani. Don Emilio si preoccupò anche dell’istruzione scolastica dei giovani di Dupino e Santi Quaranta istituendo l’asilo nido e insegnando nelle scuole medie e superiori».