Cava de’ Tirreni: tante le donazioni per la famiglia di Simona Lamberti, i ringraziamenti dell’organizzatore.

“Ho aperto questa raccolta fondi per aiutare il mio amico e collega Ivan Di Martino ad affrontare questi difficili momenti dopo la prematura scomparsa della cara moglie Simona”.

Antonio Sarno ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per la famiglia di Simona Lamberti, giovane mamma e allenatrice della Scuola di Ginnastica Ritmica New Armony di Cava de’Tirreni, che ha perso la vita in un incidente d’auto mentre tornava dal lavoro la scorsa settimana.

La campagna in aiuto del marito e delle due figlie piccole ha già ricevuto centinaia di donazioni e raccolto più di 4.500 euro, tanto che l’organizzatore ha ringraziato chi ha voluto partecipare all’iniziativa.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/ aiutiamo-ivan-e-la-sua- famiglia