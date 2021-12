Cava de’ Tirreni: ore “extra” per salvare il Piano di Zona. Ne parla Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Prolungamento degli orari di lavori ai dipendenti del Piano di Zona per salvare l’Ambito S2 dal commissariamento e garantire i servizi assistenziali e sociali. Si è riunito nei giorni scorsi il Coordinamento delle Politiche sociali di tutti i comuni che fanno parte dell’Ambito per trovare una soluzione al commissariamento disposto dalla Regione Campania a fronte di una serie di inadempienze registrate e che, nei giorni scorsi, aveva infiammato gli animi tanto da sollevare dubbi sul prosieguo della collaborazione con l’ente capofila cavese. Messe da parte incomprensioni e attribuzioni di responsabilità, il Coordinamento si è riunito per disporre le proroghe e l’incremento orario per il personale del Piano di Zona. La seduta, in via telematica, è stata presieduta dall’assessore alle politiche sociali di Cava de’ Tirreni, Annetta Altobello , su delega del sindaco Vincenzo Servalli , alla presenza dei rappresentanti e dei delegati delle altre amministrazioni comunali degli enti costieri appartenenti al piano.

L’incontro ha permesso di dare seguito a una proposta che, in realtà, era già stata avanzata nei giorni scorsi dal Comune di Minori, su indicazione dell’assessore alle politiche sociali Maria Citro , allo scopo di adottare misure necessarie ad assicurare l’incremento orario della prestazione lavorativa dei dipendenti scongiurando così il rischio di compromettere lo svolgimento delle attività e l’erogazione dei servizi di competenza del Piano di Zona per l’anno 2022. Così, individuate le somme necessarie e la loro disponibilità, è stato possibile approvare all’unanimità e deliberare l’incremento delle prestazioni orarie per otto dei 14 dipendenti del Piano di Zona.