Cava de’ Tirreni, le luci natalizie del Comune non bastano: via libera alle luminarie “fai-da-te”

«Resterà a carico dei richiedenti – si legge ancora in delibera – ogni responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. L’Ente, dal canto suo, renderà disponibile l’attacco alla pubblica illuminazione, secondo le prescrizioni che saranno poi indicate a ciascun commerciante dal settore comunale competente in materia ». Nel frattempo sempre la giunta è al lavoro per organizzare al meglio il calendario degli eventi previsti per le festività, in ottemperanza alle vigenti normative in materia di contenimento del contagio. Su proposta di Confesercenti Cava, del presidente Aldo Trezza , è stato possibile prevedere una serie di aperitivi musicali natalizi che si terranno dalle 21 alle 23,55 nell’area del Borgo Grande fino al prossimo 9 gennaio. Resta da decidere e confermare, insomma, solo se quest’anno l’amministrazione è intenzionata ad organizzare la tradizionale “Notte Bianca” del 5 gennaio. L’evento, lo scorso anno, fu rimodulato con una serie di appuntamenti in streaming , ma a quanto apre l’assessore Del Vecchio si è già detto ottimista in tal senso e molto probabilmente quest’anno la “Notte Bianca” si terrà dal vivo.