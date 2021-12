Cava de’ Tirreni: lavori “salva-Statale”, paga la Regione

Risolta l’annosa questione, ora si potrà andare avanti con le altre procedure relative al prolungamento dei lavori, considerato che oggetto del contenzioso era solo una parte del più ampio piano di decongestionamento dell’ex Statale 18, avviato ben 40 anni fa, e che solo di recente ha visto il completamento della prima parte con l’apertura delle rampe a san Francesco, del sottovia veicolare di corso Principe Amedeo e dei parcheggi interrati del trincerone ferroviario. In cantiere c’è poi la progettazione di altri due lotti, quello che da via Atenolfi dovrà condurre a via dei Fabbri e il tratto successivo da via dei Fabbri fino a via Santoriello per il congiungimento con la strada provinciale Randino. Il costo previsto è di ben 67 milioni di euro che proprio la Regione Campania, in più occasioni, si è detta disposta a coprire. Era stato lo stesso presidente Vincenzo De Luca , nel 2017 ad assumersi l’impegno a reperire le risorse necessarie inserendo l’intervento tra i dieci progetti strategici regionali nella prossima programmazione dei fondi europei. Più di recente, invece, è stato il consigliere regionale e presidente della commissione Urbanistica, Lavori pubblici e Trasporti, Luca Cascone , ad assicurare che si procede in tal senso. «Chiunque – ha detto Cascone nel corso della riunione della commissione regionale riunitasi la scorsa settimana – conosce l’impatto che l’opera ha avuto sulla città può avere la percezione di cosa significherà portarla avanti fino in prossimità dei caselli autostradali».