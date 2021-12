Cava de’ Tirreni, ladri al Forum dei Giovani: rubati un borsone e una consolle

L’auspicio è che le telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi e all’esterno della villa, nonché quelle delle attività commerciali della zona, siano riuscite a registrare e immortalare gli autori del furto in fuga dalla sede. L’episodio, ad ogni modo, ha riacceso i riflettori sulla necessità di maggiori e più mirati controlli da parte delle autorità competenti e soprattutto di un’azione preventiva di tutela della sede dell’associazione da parte dell’amministrazione con la disposizione di sistemi di sicurezza efficaci. Non è la prima volta, infatti, che il Forum dei Giovani viene preso di mira da ladri e vandali. Lo scorso settembre, con le stesse modalità, i ladri portarono via cavi elettrici, una bobina, una consolle audio e alcuni soldi dal fondo cassa. Poco più di un anno e mezzo fa, invece, la facciata laterale della sede, appena ritinteggiata, fu imbrattata con vernice spray. «Il Forum è stato oggetto di vandalismo – ha commentato la presidente Laura Pagano – Vogliamo essere positivi, ci auguriamo che non succeda mai più. Intanto continuiamo a lavorare affinché tutti i nostri associati possano sentirsi sempre a casa».