Cava de’ Tirreni: “Aiutiamo Ivan e la sua famiglia”, la raccolta fondi dopo la tragica scomparsa di Simona. In seguito al tragico incidente che ha visto la prematura scomparsa di Simona Lamberti, sul sito internet GoFundMe è stata organizzata una raccolta fondi per aiutare, per quanto possibile, la sua famiglia.

Mi chiamo Antonio Sarno, amico e collega di Ivan di Martino. Ho aperto questa raccolta fondi per aiutarlo ad affrontare questi difficili momenti dopo la prematura scomparsa della cara moglie Simona, si legge.

Qui il link per la donazione.