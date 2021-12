Castellammare, vongole e ostriche a rischio sequestrate

Capodanno senza frodi a tavola. Controlli della Capitaneria di porto nelle pescherie di Castellammare. Scatta il sequestro di 2700 chili di prodotti ittici di varie specie. Soprattutto ostriche, ma anche vongole e pesci della tradizione per le festività natalizie. Il sequestro effettuato, nei giorni scorsi, dal personale militare della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, nei confronti di quattro autotrasportatori, in quanto privi di documenti di tracciabilità che sono stati sanzionati per un totale di 6000 euro. Continueranno i controlli anche in vista del cenone di Capodanno.