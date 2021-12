Castellammare, usurai in possesso di sei case: sequestro milionario dei finanzieri

Avevano messo a punto un vero e proprio business che li ha portati ad intascare più di un milione di euro, gli usurai di Castellammare di Stabia su cui hanno puntato il mirino le forze dell’ordine. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha finalizzato una confisca alcune settimane fa su richiesta della Procura di Torre Annunziata. Il sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Napoli ha tirato in ballo beni mobili ed immobili per un valore di circa un milione e 200 mila euro. Protagonisti della mega truffa finanziaria erano una donna di Castellammare di Stabia, e il suo nucleo familiare. D.A. era già stata condannata per usura ed estorsione. Le indagini dei militari stabiesi hanno portato a riscontrare un patrimonio anomalo degli indiziati rispetto a quanto dichiarato al Fisco nei 22 anni precedenti. Anni in cui la donna non ha mai presentato dichiarazione dei redditi. Gli usurai erano in possesso di sei case e vari conti bancari, costringendo il Tribunale a sequestrare in via preventiva tutti i beni del valore di oltre un milione di euro.