Castellammare, tragedia di Capodanno: anziano precipita dal balcone

Come riporta “Ilcorrierino”. Tragedia di Capodanno. Un anziano precipita dal terzo piano. Un volo dal balcone di casa mentre tutti a Castellammare stanno preparando il cenone dell’ultimo dell’anno. Il dramma nel quartiere San Marco. Arrivata l’ambulanza del 118 per l’ottantenne non c’è stato niente da fare. Aperta un’inchiesta sulla morte del pensionato. Sul posto, a via Brambilla, arrivate le forze dell’ordine. Per capire cosa sia accaduto ricostruite le ultime ore di vita del pensionato. Secondo gli inquirenti potrebbe essersi trattato anche di un malore che gli ha fatto perdere l’equilibrio.