Castellammare, si ribalta l’ auto feriti in due

Auto si ribalta. Due i feriti estratti dalla vettura. L’incidente, questa sera, sulla statale sorrentina nel quartiere di Scanzano. Molta la paura per la vettura che si è capovolta, per poi andare a sbattere contro un’altra auto parcheggiata. Sul posto un’ambulanza del 118 per trasferire i feriti all’ospedale San Leonardo. Molti i traumi riportati, ma per i medici le condizioni delle due vittime non sono preoccupanti. Gli inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.