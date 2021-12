Castellammare, picco di contagi a Natale 160 in una sola settimana

Picco contagi nella settimana di Natale. Sono 160 i positivi a Castellammare negli ultimi sei giorni. Un dato che porta la città verso i 250 stabiesi con il Covid. La variante Omicron complici gli auguri, le cene e la folla nei negozi, porta verso l’alto il termometro dell’epidemia. Intanto ieri mattina, nel giorno di Santo Stefano, una nuova vittima a causa del virus. Una donna di 88 anni, del quartiere San Marco, è morta a causa delle conseguenze determinate dal virus. Intanto si continua con i vaccini. Tante le terze dosi, mentre va peggio il dato in relazione ai bambini. E resta un dieci per cento di no vax, che non ha fatto neanche la prima dose.