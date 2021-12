Castellammare piange Cinzia Imperato morta con il Covid

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Una giovane vita che non c’è più ed è questo che conta . Un sorriso che non si dimentica. Spento per sempre dal Covid. Si è aggravata nella giornata di ieri e il suo cuore si è fermato. Cinzia Imparato, ricoverata in ospedale dopo il contagio per il coronavirus Covid – 19 , non è riuscita a sconfiggere il virus. È morta in isolamento, lontano dalla sua famiglia. Anche in questo caso si rincorrono le voci , era vaccinata, non era vaccinata, ma poco importa, non lo sappiamo con certezza . Volto noto a Castellammare per avere lavorato in un negozio di abbigliamento per tanti anni, poi il cambio professionale con l’incarico in un bar del centro commerciale la Cartiera a Pompei. Facciamo le condoglianze alla famiglia