Castellammare, la sinistra piange il professore Alfonso di Maio

Aveva continuato a commentare i fatti politici e gli episodi della sua città fino alla fine. Castellammare piange la scomparsa del professore universitario Alfonso Di Maio. Docente della Federico II all’Universita’ di Napoli tra i protagonisti della sinistra a Castellammare e Napoli. Scrive tra gli altri l’ex segretario del PD Nicola Corrado: “Oggi ci lascia il professore Alfonso Di Maio: un intellettuale serio e rigoroso, un militante ed un dirigente della sinistra democratica, un punto di riferimento autentico per tante e tanti; Ciao Alfonso, grazie per il tuo impegno, per la tua passione, per le tante battaglie combattute nel nome del progresso e della giustizia”.