Castellammare, in villa i musicisti del Severi per la prima domenica di Natale

Aprono il Natale in villa comunale gli studenti del liceo Severi. Si sono esibiti, questa mattina, sulla Cassa Armonica di Castellammare i giovani musicisti dell’orchestra dell’indirizzo musicale dell’istituto stabiese. Un appuntamento che si ripeterà ogni domenica. Scrive il sindaco Cimmino: “Una delicata melodia ha accompagnato oggi le passeggiate degli stabiesi in villa comunale. Il quartetto di ottoni composto da allievi ed ex allievi dell’indirizzo musicale del liceo “Severi” si è esibito sulla Cassa Armonica, splendida cornice della manifestazione “Musica in Piazza” tutte le domeniche dalle ore 11 e 30 alle ore 12 e 30 fino al 9 gennaio” L’evento è stato promosso dall’assessorato alla Cultura e al Turismo, con la collaborazione della dirigente scolastica Elena Cavaliere e del professore Alfredo Intagliato. L’appuntamento è per domenica 19 dicembre con il quartetto di flauti.