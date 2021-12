Castellammare, Green pass obbligatorio: nessun controllo alle stazioni della Circum

Nessun controllo per il green pass divenuto da oggi obbligatorio per il trasporto pubblico alla stazione della Circumvesuviana di Castellammare di Stabia. Gli utenti che giungono alla fermata con i treni e quelli che attraversano i tornelli per dirigersi verso i binari, non vengono sottoposti ad alcuna verifica né dall’unico addetto presente al momento presso la biglietteria né da personale extra, per ora del tutto assente.

”Green pass obbligatorio? Nemmeno me lo ricordavo – ammette un viaggiatore sceso attorno alle 9 con un treno in ritardo proveniente da Napoli – Neanche a bordo mi è stato chiesto nulla. Personalmente sono vaccinato con doppia dose e a fine dicembre conto di sottopormi anche alla terza somministrazione. Quindi eventuali rafforzamenti nelle misure mi trovano del tutto favorevole, specie sui treni dove in diversi ‘dimenticano’ anche che è obbligatorio indossare la mascherina”.