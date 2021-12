Castellammare, grave il 68enne coinvolto nell’incidente a Varano

Castellammare di Stabia ( Napoli) Resta in condizioni critiche il 68enne coinvolto nel grave incidente avvenuto ieri pomeriggio a Varano. L’uomo, residente a Castellammare di Stabia, ha avuto un arresto cardiaco a causa delle lesioni interne dovute all’impatto violentissimo tra il suo scooter e una Bmw in via Passeggiata Archeologica. I medici dell’ospedale San Leonardo, dove è stato immediatamente condotto dall’ambulanza del 118 giunta sul posto, sono riusciti a rianimarlo, per poi predisporre il trasferimento d’urgenza al Loreto Mare di Napoli per cure più adeguate alle sue gravi condizioni di salute. Secondo le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, e in particolare dagli agenti di polizia municipale che hanno presidiato l’area e completato i rilievi, l’uomo sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere dell’autovettura e il muro perimetrale della carreggiata, riportando fratture multiple e lesioni interne. Grave anche la moglie, che si trovava in sella allo scooter insieme a lui ma è caduta subito dalla moto, riportando diverse fratture ma riuscendo ad evitare di restare incastrata, anche lei come il marito, tra auto e parete muraria. Anche lei dovrà essere trasferita in una nuova struttura medica, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti di polizia municipale, intervenuti insieme ai carabinieri della locale stazione, hanno provveduto a ricostruire la dinamica dell’incidente. A causare l’impatto è stata la manovra azzardata del conducente della Bmw, positivo al Covid e reduce da un tampone di negativizzazione al drive-in di Gragnano. Sarebbe stato un colpo di sonno a causare la distrazione fatale e a spingerlo ad invadere la corsia opposta, generando il terribile incidente