Castellammare di Stabia ( Napoli ) Castellammare, dopo le polemiche per le 170 mila euro, il rischio assembramenti per Covid, salta il concerto di Venditti per il meteo . Niente concerto di Antonello Venditti il sette dicembre, come riportano i colleghi del Corrierino, non per le polemiche dei costi o per il rischio assembramenti per il coronavirus Covid – 19, ma per l’allerta meteo in Campania . Annullata la data di Castellammare del cantante in tour a dicembre. Ufficialmente le condizioni meteo non permetterebbero di svolgere lo spettacolo sull’arenile. Saranno gli organizzatori, che si erano attribuiti l’evento con una spesa di 170 mila euro a dare la comunicazione ufficiale e la nuova data. In realtà decisivo è stato il parere delle forze dell’ordine in merito allo svolgimento di uno spettacolo con migliaia di persone, in una serata particolare per Castellammare. Molti gli uomini che avrebbero dovuto essere utilizzati per il rispetto delle norme anti Covid e l’ordine pubblico. Questo durante la notte della vigilia dell’Immacolata in cui sarà necessario blindare i quartieri per controllare che non vengano accesi i falò illegali. Per Venditti ci dovrebbe essere una nuova data stabiese, ma al momento non si sa quando l’artista romano sarà in città.