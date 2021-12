Castellammare, domenica di caos: isola pedonale al centro e ingorghi fuori

Prima domenica con l’isola pedonale di Natale. Centro chiuso al traffico e ingorghi fuori. Bloccata Castellammare nel weekend di inaugurazione del piano previsto per le vacanze di Natale. Stop ad auto e scooter solo al Corso Vittorio Emanuele e via Catello Fusco. Ma appena fuori la ztl regna il caos, con vetture in trappola in lunghe file che partono da piazza Umberto I, continuano su ogni direttrice fino ad arrivare al Viale Europa. Necessaria un’ora di attesa per uscire dalla città. Situazione critica anche a via Marconi e nelle periferie. Non è entrato in vigore, nel frattempo, nulla di quanto stabilito come l’attivazione del sistemi per avvisare dove potere parcheggiare o il sistema automatico di attivazione della ztl.