Castellammare di Stabia: Violenza di genere. La madre lo aveva perdonato, lui tenta di uccidere il padre. Carabinieri arrestano 58enne

Avevano perdonato il proprio figlio che quattro anni prima era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia nei loro confronti. L’anziana madre gli aveva permesso di tornare a casa ma l’uomo, classe 63 pregiudicato, è ricaduto nella violenza. I carabinieri della compagnia di castellammare di Stabia lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio.

Il cinquantottenne ha picchiato il padre del ‘32 affetto da problemi di deambulazione e costretto a letto. Lo ha percosso colpendolo ripetutamente con la sua stessa stampella. Ha poi tentato di strozzarlo ma non è riuscito nel suo intento grazie alle ultime forze della vittima che ha opposto resistenza. L’uomo però non era ancora soddisfatto e voleva terminare ciò che aveva iniziato. Non contento, infatti, ha cosparso dell’alcol etilico sulle coperte che coprivano suo padre, voleva dargli fuoco con un accendino. La madre, disperata, ha implorato il figlio di smetterla e fortunatamente questo lo ha fatto vacillare. È arrivato poi l’altro figlio dell’anziana coppia che, una volta appurato cosa stesse facendo suo fratello, ha immediatamente chiamato i carabinieri.

Quando i militari sono entrati nell’appartamento hanno constatato cosa fosse appena accaduto, la coperta era ancora intrisa di alcol e la stampella a terra. Le vittime hanno raccontato che era da un mese che si era ritornati nel baratro delle vessazioni. Il personale medico intervenuto sul posto ha visitato l’anziano che se la caverà con 7 giorni di riposo.

L’arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio