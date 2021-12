Castellammare di Stabia. Tenta di dare fuoco al padre: preso con l’accendino in mano

Tenta di dare fuoco al padre: preso con l’accendino in mano. Lo scrive Dario Sautto in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Un uomo cosparge di alcool la coperta dell’anziano padre per dargli fuoco, nonostante lui e la mamma gli avessero perdonato precedenti maltrattamenti, riaccogliendolo in casa senza condizioni. Un marito violento tenta di sfondare la porta di casa dell’ex moglie. Due storie di violenza, interrotte dall’intervento dei carabinieri, che hanno arrestato i due responsabili prima che potesse accadere il peggio. I racconti dell’orrore prenatalizio arrivano da Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, dove sono finiti in manette un pregiudicato stabiese di 58 anni e un incensurato oplontino 29enne. Per entrambi, l’inevitabile epilogo del trasferimento verso il carcere. Per le loro famiglie l’altalena tremenda delle emozioni, tra il dolore e il sollievo.

LA COPERTA I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno salvato la vita a un pensionato di 89 anni, da tempo costretto a letto e con gravi problemi di deambulazione. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento del centro cittadino stabiese, allertati dall’altro figlio della coppia che nel frattempo si era precipitato in casa, il 58enne aveva già cosparso di alcool la coperta dell’anziano e aveva in mano un accendino. Mentre la madre in lacrime lo supplicava di fermarsi, sono arrivati i carabinieri che l’hanno bloccato e arrestato. Poco prima, il 58enne aveva picchiato il papà 89enne colpendolo ripetutamente con la stampella che l’anziano utilizza per piccoli spostamenti in casa, e aveva pure provato a strangolarlo, senza riuscirci per la reazione del pensionato. Ma ormai, al culmine di un assurdo raptus omicida, il 58enne aveva deciso di uccidere il padre ed era pronto addirittura a dargli fuoco. Il figlio violento è stato immediatamente arrestato e, su disposizione del pm di turno alla Procura di Torre Annunziata, accompagnato in carcere in attesa di essere ascoltato. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio. Il papà 89enne, medicato in casa, è stato giudicato guaribile in una settimana per le botte subite. Ma non era la prima volta che accadevano scene simili: da un mese il figlio si scagliava quasi quotidianamente contro gli anziani genitori, che lo avevano accolto nuovamente in casa nonostante i precedenti maltrattamenti nei loro confronti, che lo avevano già portato in carcere una prima volta, quattro anni fa. Nonostante tutto i genitori avevano deciso di aprire di nuovo la porta di casa al 58enne, che aveva ricominciato a maltrattarli.

LO STALKING L’altra storia di stalking e violenza arriva dalla periferia di Torre Annunziata. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia oplontina hanno arrestato un 29enne per atti persecutori. In questo caso, i carabinieri sono intervenuti mentre il 29enne stava tentando di sfondare la porta di casa dell’ex compagna a calci e pugni. Una volta in caserma, la giovane donna ha raccontato agli investigatori una serie di episodi di violenza mai denunciati avvenuti nei mesi scorsi e che avevano portato alla fine della relazione tra i due. Lui, però, non si era rassegnato alla fine del rapporto e nell’ultimo weekend era tornato alla carica con la sua ex. Stavolta aveva brutte intenzioni ed aveva provato a sfondare la porta di casa, nonostante fossero già arrivati i carabinieri. Anche il 29enne è stato arrestato e accompagnato in carcere, in attesa dell’interrogatorio.