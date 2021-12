Castellammare, da oggi vaccini ai più piccoli: dosi ai bimbi dai 5 agli 11 anni

I bambini dai 5 agli 11 anni si potranno vaccinare contro il Covid, da oggi, anche a Castellammare. Nei giorni scorsi già partite le somministrazioni a Napoli e in comuni vicini come Torre Annunziata. L’hub alla periferia della città continuerà con i vaccini agli adulti durante tutta la giornata e ai bambini di pomeriggio. L’orario in cui i genitori potranno accompagnare i figli è dalle 15 alle 19. Al via i vaccini per i più piccoli nell’hub vaccinale di Moscarella. Tra Natale e Capodanno saranno previsti punti anche nelle scuole elementari e medie che vorranno aderire all’iniziativa. Poche al momento le adesioni in piattaforma da parte delle famiglie, ma si potrà accedere anche senza prenotazione. Le vaccinazioni ai bambini saranno calendarizzate anche il martedì e il mercoledì pomeriggio nelle stesse fasce orarie fino al 31 dicembre 2021, in parallelo con la somministrazione delle terze dosi e dei vaccini per chi ancora ne è sprovvisto. Scrive il sindaco Cimmino: “Un segnale importante di speranza per unirci tutti in questa battaglia contro il Covid, con una scelta matura e responsabile per il bene dei nostri cari e di tutti i cittadini”.