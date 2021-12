Castellammare, contagiato dal Covid rischia di morire a 54 anni: salvato da una terapia innovativa

Ha rischiato di morire per complicazioni legate al Covid. Nel corso della giornata di ieri un paziente, C. A. 54 anni di Castellammare di Stabia, positivo al covid e affetto da sindrome embolitica, ricoverato presso l’unità operativa di subintensiva del covid hospital di Boscotrecase, vista la grave urgenza, è stato sottoposto ad una terapia innovativa di alta specializzazione che gli ha salvato la vita. Per l’attuazione della metodica si è reso necessario l’intervento congiunto di varie specialistiche ed equipe operanti sia Boscotrecase, sia all’spedale San Leonardo di Castellammare di Stabia: rianimazione, cardiologia, nefrologia, farmacia, servizio trasfusionale. Il paziente è stato sottoposto a terapia con anticorpi monoclonali e terapie farmacologiche immunosoppressive. L’azione congiunta dei medici di Castellammare di Stabia e Boscotrecase e delle due direzioni sanitarie di presidio ha fatto sì che il 54enne, peraltro sottoposto a terapia dialitica, superasse il momento critico.