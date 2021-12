Castellammare, cade in una buca con lo scooter, ferito, buche pericolose e strade parecchio dissestate anche in Penisola Sorrentina

Buche pericolose e strade molto dissestate anche in Penisola Sorrentina già segnalate parecchie volte, queste sono le conseguenze, invece di prevenire si aspetta sempre che qualcuno si faccia male prima. Cade in una buca con lo scooter. Incidente in centro, questa mattina, a Castellammare. Si apre un fosso in strada a via Rispoli e il motociclista finisce a terra. Sul posto, a pochi metri da Piazza Spartaco, gli agenti di polizia municipale per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Chiamata l’ambulanza la vittima in pronto soccorso all’ospedale San Leonardo per accertare le conseguenze dell’impatto con l’asfalto. Gravemente dissestate molte delle strade a Castellammare, dopo i giorni di maltempo, sia in centro che in periferia.