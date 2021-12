Castellammare, boom di positivi prima di Capodanno: finiti tamponi e test

Come riporta “Ilcorrierino”. È corsa ai tamponi prima di Capodanno. Positivi tra parenti e amici. Difficile monitorare la rete dei contatti. A Castellammare boom di contagi dopo Natale. Sono 213 gli stabiesi che hanno scoperto di avere il virus in 48 ore. Superati i cinquecento positivi in città. Ma fare test rapidi o tamponi in queste ore è quasi impossibile. Finiti quasi ovunque. La variante Omicron viaggia veloce, anche se a molti vaccinati porta solo febbre e i sintomi di una influenza. Tranquilla la situazione in pronto soccorso, seppure in quasi ogni reparto ci sono pazienti in isolamento con il virus. Tanti in quarantena in questa fine d’anno in cui risale la preoccupazione. Oggi niente isola pedonale per evitare folla e brindisi in strada e rendere più facili i controlli sui trasgressori dell’ordinanza di De Luca. Tante le disdette anche per il cenone nei ristoranti e chi pensava di brindare con gli amici ha preferito optare per qualche ora in famiglia. Molta la preoccupazione che Capodanno porti ad un nuovo picco di contagi in vista del rientro a scuola.