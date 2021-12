Castellammare, aumentano i contagi, caos tra ricoveri e dati errati

A Capodanno positivi e isolati in molte famiglie stabiesi. Troppi i contagi nell’Asl na 3 e salta di nuovo il calcolo sui contagi in città, che dopo il picco di Natale si aggirano sui 400 seppure manca il dato ufficiale. Pazienti positivi tornano ad occupare le camere in isolamento anche in diversi reparti dell’ospedale San Leonardo. Arrivata due giorni fa una donna nella barella biocontenitiva in gravidanza e ha preso il Covid a pochi giorni dal parto. File davanti alle farmacie e al drive in delle Antiche Terme per tamponi di controllo anche in vista di riunioni familiari per la notte di Capodanno. L’amministrazione Cimmino ha cancellato l’isola pedonale in centro il 31 per evitare folla e brindisi in strada.