Casertana-Sorrento 4-0, Cioffi : “Un black out iniziale ci ha penalizzato”

Casertana – Sorrento 4-0. Renato Cioffi mastica amaro per la sconfitta rimediata a Caserta: “Abbiamo avuto un vero e proprio black out di una decina di minuti. La Casertana ha meritato ma non mi è piaciuto come abbiamo preso gol cioè con due cross, un lancio lungo ed un calcio d’angolo. Ne parlerò con la squadra perché buchiamo sempre quando dobbiamo fare quel passo in avanti in classifica e questo dimostra che l’obiettivo stagionale non può essere un altro che quello che abbiamo sempre indicato: fare quanti più punti possibili il prima possibile”. Cioffi ha qualche sassolino da togliersi dalle scarpe: “Se si è perso oggi la responsabilità è in primis mia, però non posso non sottolineare che la direzione arbitrale non mi ha convinto in pieno per un rigore che non ci è stato assegnato nel finale e due scontri nei quali Virgilio e Cassata hanno avuto la peggio. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo e provato a riaprire la partita, ma poi loro hanno chiuso i giochi e amministrato il risultato”.