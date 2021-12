Capri, Sergio Gargiulo: “Mai parlato di isola chiusa a fine anno e luci spente”

DICHIARAZIONE DI SERGIO GARGIULO, PRESIDENTE DI FEDERALBERGHI ISOLA DI CAPRI: MAI PARLATO DI ISOLA CHIUSA A FINE ANNO E LUCI SPENTE

Capri, 20 dicembre 2021 – Il presidente di Federalberghi Isola di Capri, Sergio Gargiulo, precisa il senso di alcune sue dichiarazioni apparse questa mattina sugli organi di stampa.

“Che gli alberghi restino chiusi a Capri durante le festività di fine anno non è una novità – precisa Gargiulo – Avviene ogni anno dopo la chiusura della stagione estiva a fine ottobre. Riaprire per pochi giorni significherebbe rimettere in moto le strutture ricettive in anticipo per potersi presentare nelle condizioni ottimali per accogliere gli ospiti e per le nostre aziende non ne vale la pena. Gli alberghi restano chiusi a prescindere dalla pandemia”.

“Per quanto riguarda mie presunte affermazioni su feste annullate e le luci spente in Piazzetta – aggiunge Gargiulo – è anche superfluo sottolineare che le feste in piazza le ha fermate la Regione con atti appositi e che sulle luci non sono certo gli albergatori a decidere, sarebbe comunque una misura immotivata e non mi risulta che l’amministrazione comunale abbia deciso passi in tal senso”.