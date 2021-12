Gentile Utente,

GORI comunica che il GUASTO IMPROVVISO nel Comune di Capri è stato RISOLTO.

Le zone interessate erano:

via vittorio emanuele, via le botteghe, via fuorlovado, Via Capo di Testa, Via Acqua Viva, piazzetta Capri ed in tutte le traverse della zona.

Ci scusiamo per il disagio.