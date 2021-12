Capri, mancanza d’ acqua e abbassamento pressione idrica

Gentile Utente,

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di CAPRI:

VIA SERENA, VIA GIULIANI, PIAZZETTA ARMANDO DIAZ, VIA OCCHIO MARINO, SCALA TUORO, VIA ACQUAVIVA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA VALENTINO, VIALE MATTEOTTI, VIA MONSIGNORE SERENA, VIA LI CAMPI, VIA CAMPO DI TESTE, VIA CERIO, PIAZZETTA IGNAZIO CERIO, VIA CANALE, VIA LO PALAZZO, VIA POSTERULA, VIA ROMA, VIA CERTOSA, VIA CASTELLO, VIA CAMERELLE, VIA MADRE SERAFINA, VIA L’ABATE, VIA BIRAGO, VIA TRAGARA, VIA LE BOTTEGHE, VIA CIMMINO, VIA TRUGLIO, VIA SELLA ORTA, VIA LI CURTI, VIA DARSENA MARINA GRANDE, VIA GIULIANI, VIA TIBERIO, VIA SAN COSTANZO, VIA CROCE, VIA FUORLOVADO, PIAZZETTA BATTISTI, VIA FENICIA, VIA AIANO DI SOPRA, VIA GRADONI SOPRAMONTE, VIA SANT’ANIELLO, VIA TUORO, VIA SAN FRANCESCO, VIA PORCIELLO, VIA ACQUAVIVA, VIA SOPRAMONTE, VIA MATERMANIA, VIA VITTORIO EMANUELE, PIAZZA VITTORIA, VIA RACHELE, VIA CESINA, VIA ORATORIO, VIA DARSENA, VIA SAN TOMMASO, VIA CANALE, VIA DA DENOMINARSI, VIA MARINA GRANDE, LOCALITA’ MARINA PICCOLA, VIA DENTECALE, VIA DEGLI URTANTI, VIA FARAGLIONI, VIA CERCOLA, VIA CAPODIMONTE, VIA LO PALAZZO, PIAZZETTA STRINA, VIA BANCHINA PORTO, VIA LONGANO, PIAZZA MARINAI D’ITALIA, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, VIA LISTRIERI, VIA ORTA, VIA TORRE SARACENA, VIA LE BOTTEGHE, PIAZZA D’UNGHERIA, VIA TIBERIO, VIA TAMBORIO, VIA SAVARDINA, VIA VANASSINA, VIA CATEROLA, VIA LO CAPO, VIA CESINA, VIALE AMEDEO MAIURI, VIA MONETA, ed in tutte le traverse della zona.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 06:00 di giovedì 30 dicembre 2021.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Ci scusiamo per il disagio.