Capri, l’imprenditore Silvio Staiano: “Contagiati 24 bambini, fallite tutte le strategie anti-Covid”

Capri. Riportiamo il post pubblicato dall’imprenditore Silvio Staiano – patron del marchio di orologeria Capri Watch – sul suo profilo Facebook: «Chiuse le scuole elementari e medie di Capri! Fallite tutte le strategie anti-Covid! Boom di contagi! 24 bambini, tutti assieme! Mi auguro stiano tutti bene!

Ricordate tutti quelli che si prendevano i meriti? Altro che “Capri Covid Free”!

Capri “CERVELLO FREE”. Visto che non viene utilizzato come si potrebbe.

Ci sono delle malelingue che insinuano, “CONFERMANDOLO” come fosse cosa certa, che in una classe siano stati contagiati 16 bambini su 16, l’intera classe, attraverso il contatto con una docente che ha “idee critiche” rispetto al vaccino! E’ così, ancora una volta monta l’odio.

Ci fosse almeno qualcuno che ipotizzasse che, al contrario, l’epidemia fosse partita da uno dei bambini? NO! “E’ SICURO”, E’ STATA LA MAESTRA!

Ah sì? E su quale dato scientifico si può affermare chi ha contagiato chi? Insomma oramai è una “Fabbrica d’odio”!

Resta da chiedersi circa la “coincidenza” di decine e decine di bambini “positivi” al virus proprio alla partenza della Campagna (pubblicitaria) Vaccinale che dopo i 12 enni spinge alla vaccinazione tutti i bambini dai 5 agli 11 anni».