Capri: focolaio tra i bimbi, oggi tamponi nelle scuole. Ne parla Anna Maria Boniello in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Ventiquattro casi positivi su 50 tamponi eseguiti, una percentuale da record che ha seminato preoccupazione nell’isola e spinto il sindaco di Capri, ieri mattina, a chiudere i tre plessi scolastici prima del suono della campanella. Il focolaio riguarda due classi elementari dell’Istituto IV novembre, a pochi passi dalla Piazzetta: il Covid ha colpito soprattutto bambini ma anche alcuni insegnanti. Tutti sono in buone condizioni, in gran parte sono asintomatici, solo qualcuno presenta sintomi di raffreddore e un po’ di febbre. E sono stati proprio i casi di febbre ad insospettire, spingendo i referenti dell’Asl 1 centro sull’isola a giocare d’anticipo: domenica sono stati eseguiti i tamponi su tutti gli alunni delle due classi, i loro docenti e il personale scolastico dell’istituto IV Novembre. Ieri mattina è stata la stessa Azienda sanitaria a dare al sindaco Marino Lembo comunicazione dei risultati. In breve tempo l’Asl, il sindaco di Capri e il dirigente scolastico dell’istituto interessato hanno provveduto a disporre la quarantena per tutti gli allievi e il personale scolastico già tamponati ma anche a chiudere tutti e tre i plessi scolastici isolani, la scuola elementare Giuseppe Salvia a Tiberio, la scuola IV Novembre nel pieno centro e la scuola Ippolito Nievo in via Roma. E soprattutto, è iniziato il lavoro organizzativo per lo screening di massa che verrà svolto oggi, attraverso l’esecuzione di tamponi molecolari con metodica in PCR per tutti gli altri soggetti interessati.



IL QUADRO «Ho condiviso con il direttore generale dell’Asl 1 Ciro Verdoliva – spiega Lembo – la necessità di uno screening degli alunni delle scuole del territorio, compresa quella parificata di Santa Teresa, onde avere un quadro esatto della situazione e dello stato attuale. Lo screening che abbiamo organizzato coinvolge circa 450 bambini, che si recheranno nei rispettivi edifici scolastici accompagnati dai genitori e da eventuali fratelli che frequentano le scuole, per sottoporsi al tampone. Insieme agli alunni – specifica il sindaco – saranno controllati con tamponi molecolari anche una cinquantina di persone addette alle attività scolastiche». Nel frattempo il Comune di Capri per prudenza ha sospeso tutte le manifestazioni organizzate per i bambini in occasione delle feste di Natale, fino quando la situazione non sarà chiarita. L’invito a non organizzare feste tra bambini per compleanni e altri eventi è stato esteso anche alle famiglie. «Ci auguriamo che l’allarme duri solo alcuni giorni anche perché non ci sono grosse patologie in atto. Abbiamo voluto effettuare una verifica capillare unitamente all’Asl per tenere ben chiaro il polso della situazione e dell’intero comparto scolastico caprese onde evitare allarmismi ed essere in possesso di dati sicuri e concreti», conclude Lembo. Ma intanto in un’isola piovosa e deserta più che mai – sono rari i passanti che attraversano la Piazzetta già addobbata – questo dell’Immacolata, che doveva essere un ponte gioioso verso le feste natalizie è stato inesorabilmente appannato. Difficile dire come il Covid sia, questa volta, «sbarcato» sull’isola: la possibilità che qualcuno dei tanti lavoratori pendolari l’abbia portato dalla terraferma ovviamente è la più probabile, ma non l’unica.



IL PIANO Intanto va avanti il piano vaccinale al centro allestito a Palazzo a mare, l’affollamento è costante e sono già in molti ad aver effettuato la terza dose: oltre 1300 vaccini sono stati dispensati negli ultimi due giorni e sono tanti anche i giovanissimi che si sono sottoposti alla prima dose. Ieri mattina l’Asl ha diramato il calendario di vaccinazione per i bambini isolani, che ricalca quello stabilito per Napoli. Il primo giorno della campagna è previsto per giovedì 16 dicembre e le vaccinazioni inizieranno a partire dalle 9 fino alle 17 esclusivamente per la fascia d’età dai 5 agli 11 anni. Il giorno seguente, per la stessa fascia d’età, l’orario previsto è tra le 14 e le 20. Dovrebbe essere così coperta quasi l’intera popolazione residente: ad oggi risulta vaccinato l’85 per cento dei capresi.