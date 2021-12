I vincitori durante la ventiseiesima edizione del Capri, Hollywood – International Film Festival dei premi Produttore Italiano dell’Anno” e ‘Filmmaker dell’anno’ sono stati il produttore Agostino Saccà, fondatore e Amministratore di Pepito Produzioni e il regista Sergio Rubini.

Il film premiato e acclamato dalla critica è “I Fratelli De Filippo” , è una produzione Pepito Produzioni, è stato girato in piena pandemia e sarà visibile in prima sera. La trama, ambientata in una Napoli del 900, ruota attorno ai tre fratelli De Filippo e ne rappresenta in particolare l’infanzia difficile caratterizzata da difficoltà familiari e da un padre che non li ha mai riconosciuti, Edoardo scarpetta, il quale però si occupava del loro sostentamento e di quello della loro madre , una sarta teatrale . I tre fratelli nonostante l’esclusione dalla compagnia teatrale di famiglia si appassioneranno al mestiere e con molti sforzi riescono a mettersi in proprio formando il loro teatro umoristico.

