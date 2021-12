Capri/Anacapri, crolla la montagna. Silvio Staiano: “In questo caso ci si affida alla Madonna e non alla scienza?” Riportiamo di seguito le parole di Silvio Staiano, in seguito al crollo della montagna di Anacapri dovuto al maltempo. Anche se è stato travolto e gravemente danneggiato un furgoncino, fortunatamente non ci sono feriti.

C’è chi, giustamente, ringrazia la Madonna per il miracolo grazie al quale la frana ed alcuni enormi macigni non abbiano procurato la morte di qualche automobilista.

Quindi ci si affida alla Madonna, stavolta, e non alla “scienza” come si invoca da due anni sostenendo e condividendo le misure più assurde e prive di pregio scientifico.

Insomma, solo un miracolo ha reso possibile che quell’abnorme masso non fosse franato sull’auto che, recentemente, ha trasportato il presidente Vincenzo De Luca.

Lui che invoca, senso civico e tante altre ridicole “amenità”, avrebbe potuto in un solo colpo toccare con “mano” (sulla propria testa) l’inefficienza di Provincia, Regione e se fosse rimasto vivo qnche dell’Ospedale Capilupi da tempo defraudato, depotenziato e ridotto in condizioni indegne, penose e fatiscenti anche per sua diretta responsabilità!

Come li vuoi gli idranti, INDEGNO PRESIDENTE, ad acqua o a secco?

Per te farebbe “listesso”, tanto non hai acconciatura o bellezza da proteggere.

Faresti meglio a non fare altre RIDICOLE E IRRIVERENTI DIRETTE per noi cittadini e per te stesso.