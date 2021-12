Capodanno: quali sono le tradizioni portafortuna? “Capodanno” è il nome che corrisponde al primo giorno dell’anno (da capo d’anno), ma spesso viene usato per definire la sera precedente, quella delle feste e dei veglioni e che è, in realtà, la notte di San Silvestro, dal nome del santo celebrato nel calendario. Tra le due ricorrenze, la vigilia del nuovo anno e San Silvestro, non ci sono particolari legami: semplicemente il Santo morì quel giorno nel 335.

Il Capodanno, in realtà, non è sempre stato festeggiato il 1º gennaio e dipende dalla particolare cultura e religione.

Quest’anno, a causa della pandemia ancora in corso, i piani per salutare il 2021 e per festeggiare l’arrivo del 2022 dovranno essere molto ridimensionati, ma, per tenere alto il buonumore e sperare in un anno felice, è possibile appellarsi a quelle che sono le tradizioni portafortuna del Capodanno.

La tradizione italiana prevede una serie di rituali scaramantici per il primo dell’anno che possono essere rispettati più o meno strettamente come quello di vestire biancheria intima di colore rosso o di gettare dalla finestra oggetti vecchi o inutilizzati (quest’ultima usanza è stata quasi completamente abbandonata). Le lenticchie vengono mangiate a cena il 31 dicembre come auspicio di ricchezza per l’anno nuovo e un’altra tradizione prevede il baciarsi sotto il vischio in segno di buon auspicio.