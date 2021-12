Capodanno, la Campania è la seconda meta preferita dagli italiani. Nonostante la pandemia e l’aumento dei contagi per la nuova variante Omicron del Covid-19, molti italiani hanno voglia di prendersi una pausa e non rinunciano a partire per qualche giorno per festeggiare la fine dell’anno lontano da casa. Secondo un recente sondaggio del sito Parclick, la principale società di prenotazione di parcheggi online in Europa, con più di un milione di utenti, il 33,9% degli italiani ha intenzione di fare un viaggio per Capodanno. E i viaggi in Italia, in famiglia e in auto sono le opzioni preferite.

La maggioranza sceglie di soggiornare in una casa privata. La Campania è la seconda regione prediletta per le vacanze, preceduta solo dal Trentino Alto Adige. Seguono Toscana, Liguria e Puglia nelle prime cinque posizioni.

Le destinazioni preferite dagli italiani per il Capodanno 2021:

1. Trentino-Alto Adige

2. Campania

3. Toscana

4. Liguria

5. Puglia

6. Umbria

7. Veneto

8. Lazio

9. Sicilia

10. Lombardia

11. Calabria

12. Emilia-Romagna

13. Friuli-Venezia Giulia

14. Piemonte

15. Molise

16. Sardegna

17. Abruzzo

18. Basilicata

19. Marche

20. Valle d’Aosta

Fonte Il Mattino