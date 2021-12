Capodanno in piazza, il Comune di Salerno orientato verso il no: troppi rischi

L’aumento costante della curva dei contagi, i timori legati alla nuova variante Omicron, le difficoltà di prevenire eventuali assembramenti e di garantire i necessari controlli: l’amministrazione comunale di Salerno si starebbe orientando verso il no all’organizzazione del Capodanno in piazza. I rischi sono troppo elevati. Anche se non è stata presa ancora una decisione definitiva, sulla quale peseranno in maniera decisiva i dati sul monitoraggio dei casi di positività nelle prossime settimane, è da escludere una manifestazione all’aperta per celebrare l’arrivo del 2022.