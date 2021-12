CAPODANNO IN COSTIERA AMALFITANA ALL’HOTEL RAITO AMALFI COAST

Un capodanno immersi nelle bellezze della Costiera Amalfitana, all’insegna di una cucina d’eccellenza firmata dall’Executive Chef Francesco Russo: tutto è pronto all’Hotel Raito Amalfi Coast, in una delle destinazioni più belle d’Italia, Vietri sul Mare, per l’apertura straordinaria di fine anno.

Affacciato sul mare con vista sulle cupole di Vietri, l’Hotel Raito Amalfi Coast, propone per l’arrivo del 2022 un pernottamento di 1, 2 o 3 notti in un’elegante camera doppia o matrimoniale, welcome drink e omaggio in camera, breakfast al risveglio, Cena di Gala la sera di San Silvestro con intrattenimento musicale dal vivo e bevande incluse. La speciale offerta comprende anche early check in su disponibilità, late check out, accesso gratuito alla Fitness Room, 10% di sconto per i trattamenti alla Expure spa e 10% di sconto al bar I Faraglioni.

Il cenone di San Silvestro è firmato dallo chef Francesco Russo, molto apprezzato per la sua cucina legata al territorio e allo stesso tempo creativa. Le sue proposte gastronomiche valgono da sole il viaggio, insieme al panorama da cartolina e al servizio attento e professionale dell’Hotel Raito Amalfi Coast.

Il menù per l’arrivo del nuovo anno prevede aperitivo di benvenuto al bar “I faraglioni” con sfiziosità dello chef e bollicine. A seguire, finissima di seppie grigliate ai carboni e noci, con salmone marinato al sale grosso e arancia, su rughetta spontanea e olio alle erbette, risotto Carnaroli mantecato alla barbabietola con fonduta di caciocavallo e scampo marinato alla soia, mezzo pacchero dei maestri pastai gragnanesi al sughetto di coccio e pescatrice, colatura di pomodorini all’aneto e vongole, scaloppa di ombrina bocca d’oro scottata al sale affumicato con gamberone in kataifi, baccalà in tempura e millefoglie di patate agli agrumi. Per finire, semifreddo ai due cioccolati con cuore di cremoso ai lamponi e salsa al mandarino. Allo scoccare della mezzanotte uno spettacolo pirotecnico da ammirare gustando panettoni artigianali e l’immancabile zampone e lenticchie (€ 130 per chi soggiorna in albergo e €140 per gli ospiti esterni. Le bevande sono incluse ed è previsto anche menu bambini).

L’Hotel Raito Amalfi Coast, affacciato sul Golfo di Salerno e sul panorama di Vietri, comune patrimonio dell’UNESCO noto per l’antica tradizione ceramica, rappresenta la meta ideale per un soggiorno all’insegna del relax e del benessere.

Design elegante e moderno per le camere e suite, con terrazze panoramiche o balconi privati, in uno scenario unico, tra il blu del mare e il verde di uliveti e agrumeti che digradano lungo la costa; cucina caratterizzata da piatti tipici della tradizione italiana e mediterranea, organizzazione e professionalità impeccabili, aree dedicate al benessere come l’Expure Spa con piscina coperta con acqua riscaldata, vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, area relax con angolo tisaneria e 3 sale massaggi ampie e confortevoli: tutto questo rende l’Hotel Raito Amalfi Coast un punto di riferimento unico nel suo genere, nel sud della Costiera Amalfitana.

L’Hotel Raito, facilmente raggiungibile da Salerno, è parte del gruppo Ragosta Hotels Collection (www.ragostahotels.com) ed è ideale per visitare anche luoghi d’interesse turistico, storico e archeologico come Amalfi, Positano, Pompei ed Ercolano, senza dimenticare le isole.

Ragosta Hotels Collection ha sede a Roma e include 4 alberghi di lusso: l’Hotel Raito Amalfi Coast, 77 camere e suite, e il Relais Paradiso Amalfi Coast, una villa privata con 22 camere, con vista su Vietri sul Mare, La Plage Resort Taormina, 59 camere e suite, di fronte all’Isola Bella e collegato con la funivia al centro storico, e Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, 82 camere e suite, accanto alle Terme di Diocleziano.

