Capodanno con un boom di Covid a Maiori 218 positivi, ben 137 in tre giorni. Il messaggio del sindaco Antonio Capone

Maiori ( Salerno ) Un capodanno con un boom di Covid . A Maiori 218 positivi, ben 137 in tre giorni. La Costiera amalfitana si avvia ai mille contagiati Il bollettino del COC di Capodanno mostra numeri impressionanti , ma in tendenza con la quarta ondata del coronavirus Covid – 19 che oramai ha preso in pieno anche la Costa d’ Amalfi .

Questo è il messaggio del sindaco Antonio Capone

È un momento molto delicato per la nostrà collettività, per i nostri concittadini maioresi. I dati ufficializzati attraverso questo bollettino non sono numericamente confortanti: sono oltre 200 i contagiati dal Covid-19. Molte famiglie sono quindi interessate da questo maledetto virus che da 2 anni ormai ci tiene in allerta, ci preoccupa e ci fa vivere con tante limitazioni… A tutti chiedo di continuare a non abbassare la guardia, indossare i dispositivi di sicurezza ed evitare situazioni di assembramento. A tutti chiedo di iniziare e/o proseguire il ciclo vaccinale. A tutti chiedo supporto verso il prossimo, collaborazione, rispetto delle regole e grande senso di appartenenza . Non è una frase scontata né banale: solo se continuiamo ad essere uniti, ne usciremo vincenti. Ne sono certo! Io ci sono, come istituzione e come persona e cerco costantemente di essere informato su tutte le persone in questo momento in difficoltà o timore. Il mio gruppo amministrativo c’è..per TUTTI voi. E siamo tutti fiduciosi e certi del rigore dei nostri concittadini. Solo con FIDUCIA e SPERANZA affronteremo al meglio il nuovo anno. Forza Maiori Sempre!