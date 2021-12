Capodanno 2021: Sorrento non rinuncia alla tradizione del ciuccio di fuoco. Il Capodanno di Sorrento è sempre uno dei più belli della Campania, grazie anche alla tradizione del ciuccio di fuoco.

Anche quest’anno, infatti, nonostante la pandemia ancora in corso e tutte le restrizioni in atto a causa dell’impennata dei contagi, nel rispetto delle norme previste per contenere l’avanzamento del virus, Sorrento non ha rinunciato alla sua tradizione. Oggi, venerdì 31 dicembre 2021, poco prima della fine dell’anno, in Villa Comunale si è accesa la miccia del ciuccio.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo sulle nuove misure di contrasto alla pandemia, l’accesso al concerto è stato consentito esclusivamente con super green pass: certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19 e mascherina FFP2.

Secondo alcuni, il ciuccio di fuoco a Sorrento, è da ricondurre ad antiche tradizioni del modo agricolo. I contadini, infatti, in epoche remote, avrebbero avuto l’ abitudine di allestire il cosiddetto ciuccio di fuoco (per poi, per l’ appunto dargli fuoco) con l’ intenzione di scacciare gli spiriti maligni.