Caos centri vaccinali a Salerno “Scene insopportabili” Questi i commenti che arrivano a Positanonews dai nostri lettori che sono arrivati nel capoluogo di riferimento. “Sono in fila da tre ore, non ne parliamo degli assembramenti! Qui si viene per farsi un vaccino per proteggersi dal coronavirus Covid – 19 e poi ci si trova negli assembramenti che De Luca Governatore della Regione Campania ci invita ad evitare e succede proprio nella sua città ” . File al Teatro Augusteo di Piazza Amendola a Salerno. Foto e video per Positanonews V.M.

Ad attaccare anche Catello Lambiase ( M5S) “Il 9 dicembre scorso l’Asl di Salerno aveva dichiarato che «era all’opera per ovviare agli inconvenienti legati alle attese» ma al momento nulla è cambiato.“Queste scene sono insopportabili. L’hub vaccinale di Sant’Eustachio, la zona più popolosa della città e’ un caos. Dopo aver chiuso il 23,24,25 e 26 dicembre e con soli tre giorni aperti (27,28 e 29) dalle 15 alle 18 era più che attendibile che la situazione divenisse esplosiva. Da un lato si sconsigliano gli assembramenti e dall’altro si costringono i cittadini ad accalcarsi senza alcun ordine a fare la fila per la terza dose. Purtroppo sono stato facile profeta ma in questa città si corre ai ripari solo dopo i disservizi.

Avevo raccomandato il sindaco Napoli (durante l’ultimo consiglio comunale del 23 dicembre) di fare opera di persuasione per prevenire questi problemi ma evidentemente si e’ sottovalutato il problema. Appena saputo dei disagi mi sono recato sul posto, provando ad ascoltare le testimonianze dei cittadini.

Ho scoperto un sistema con delle falle: questa mattina in molti hanno dovuto trascrivere il proprio nome su un foglio, per poi ritornare oggi pomeriggio a ritirare un numero di attesa ed erano già a 400. La cosa inaccettabile è la chiusura degli hub nei giorni 23, 30 e anche per la mezza giornata del 24 e del 31. Bisognava dare continuità all’attività, soprattutto in questa fase di grande emergenza”.