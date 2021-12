Campania, oggi sciopero dei trasporti: ecco le corse garantite

Giornata nera quella di oggi, giovedì 16 dicembre, per quanto riguarda i trasporti a causa di uno sciopero di 24 ore promosso da Filt-Cgil, Uiltrasporti, Cgil, Uil e Usb.

Lo stop riguarderà non solo i mezzi pubblici ma anche i convogli di Trenitalia, oltre che la linea 1 delle metropolitana, i bus e le funicolari gestite da Anm, e le linee ferroviarie Circumvesuviana, Circumflegrea e Cumana gestite da Eav.

Ovviamente per la giornata di oggi saranno assicurate le fasce di garanzia, ovvero gli orari nei quali il servizio di trasporto sarà garantito.

Campania Sciopero dei Trasporti, le fasce di garanzia

Linea 1 metro

prima corsa da Piscinola: 6:42

prima corsa da Garibaldi: 7:22

ultima corsa mattinale da Piscinola: 9:16

ultima corsa mattinale da Garibaldi: 9:14

prima corsa pomeridiana da Piscinola: 17:12

prima corsa pomeridiana da Garibaldi: 17:52

ultima corsa da Piscinola: 19:46

ultima corsa da Garibaldi: 19:44

Funicolari (Centrale, Chiaia, Montesanto)

ultima corsa mattinale: 9:20

prima corsa pomeridiana: 17

ultima corsa: 19:50

Autobus

Il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30, e dalle ore 17 alle ore 20. Le ultime partenze saranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio riprenderà 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Circumvesuviana

Prime partenze garantite (fascia operatività servizio dalle ore 6:17 alle ore 08:03)

da Napoli per

Sorrento: 06:18

Sarno: 06:28

Baiano: 06:26

Poggiomarino: 06:35

Torre del Greco via CDN: 07:02

da Nola per Baiano: 06:54

da Poggiomarino per Sarno: 07:02

per Napoli da

Sorrento: 06:24

Sarno: 06:34

Baiano: 06:32

Poggiomarino: 06:28

Torre del Greco via CDN: 06:37

Pomigliano D’Arco: 06:36

Ultime partenze garantite prima dello sciopero (fascia operatività servizio dalle 6.17 alle 8.03)

da Napoli per

Sorrento: 08:00

Sarno: 07:40

Baiano: 08:02

Poggiomarino: 07:47

Torre del Greco via CDN: 07:26

per Napoli da

Sorrento: 08:00

Sarno: 07:22

Baiano: 07:44

Poggiomarino: 07:40

Torre del Greco via CDN: 07:49

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32)

da Napoli per

Sorrento: 13:36

Sarno: 14:04

Baiano: 13:38

Poggiomarino: 13:23

Torre del Greco via CDN: 13:50

per Napoli da

Sorrento: 13:36

Sarno: 13:22

Baiano: 13:44

Poggiomarino: 13:40

Torre del Greco via CDN: 14:37

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Napoli per

Sorrento: 17:06

Sarno: 17:16

Baiano: 17:14

Poggiomarino: 17:23

Torre del Greco via CDN: 17:02

per Napoli da

Sorrento: 16:48

Sarno: 17:22

Baiano: 16:56

Poggiomarino: 17:16

Torre del Greco via CDN: 17:01

Circumflegrea e Cumana

Ultime partenze garantite prima dello sciopero (operatività servizio dalle 5.00 alle 8.00)

da Montesanto per

Torregaveta: 07:41

Licola: 08:00

per Montesanto da

Torregaveta: 07:54

Licola: 07:56

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30)

da Montesanto per Torregaveta: 14:41

da Cantieri per Torregaveta: 14:32

da Mostra per Torregaveta: 14:30

da Montesanto per Licola: 14:48

da Quarto per Licola: 14:32

da Soccavo per Licola: 14:33

per Montesanto da Torregaveta: 14:34

per Montesanto da Licola: 14:44

per Montesanto da C.so V. Emanuele: 14:32

per Montesanto da Soccavo: 14:32

per Montesanto da Quarto: 14:33

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Montesanto per

Torregaveta: 17:21

Licola: 17:12

per Montesanto da

Torregaveta: 17:14

Licola: 17:08