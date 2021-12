Campania, maxi sequestro al supermercato: prodotti scaduti nel 2018

Ammonta ad oltre un quintale il cibo sequestrato dai carabinieri all’interno di un supermercato di Striano, nel Napoletano, che hanno trovato perfino prodotti scaduti nel 2018 e dunque pericolosi per la salute dei consumatori.

La scoperta è stata frutto di una vasta operazione dei carabinieri durante le festività natalizie, che ha portato alla scoperta di un vero e proprio supermercato degli orrori: alimenti senza tracciabilità, di origine sconosciuta, e perfino scaduta da oltre tre anni.

Nello specifico i carabinieri della stazione forestale di Roccarainola hanno fatto le verifiche del caso sulla merce venduta all’interno, ed hanno scoperto di tutto. Carni bianche e rosse, latticini e prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità, e dunque potenzialmente pericoloso per i consumatori.

Poi la scoperta peggiore: formaggi, prodotti sott’olio, biscotti e dolciumi regolarmente in vendita negli scaffali e nel banco frigo che erano scaduti alcuni da “poco tempo”, altri addirittura dal 2018: alimenti che avrebbero costituito un rischio serio per la salute degli acquirenti.

Tutta la merce, oltre cento chili in totale, è stata ovviamente posta sotto sequestro. Nel retrobottega, scoperte anche due gabbie con cardellini all’interno: cardellini che costituiscono fauna selvatica protetta e di dubbia provenienza, che venivano tenuti dunque illegalmente. Anche loro sono stati sequestrati e affidati al personale veterinario dell’Asl competente.

Alla fine per il titolare del supermarket è scattata una maxi multa di 4mila euro per il cibo, oltre ad una denuncia per detenzione illegale di fauna selvatica protetta.