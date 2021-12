Campania, la variante Omicron preoccupa. De Luca: “Grande prudenza o chiudiamo tutto”. La variante Omicron, non più pericolosa delle precedenti ma comunque molto contagiosa, comincia a preoccupare la Campania. Ma non solo. Tutta l’Europa è in allarme a causa dei tanti casi che si continuano a registrare.

In Campania l’attenzione è tutta puntata su Caserta, dove il sindaco, Carlo Marino, ha disposto la chiusura dei tre plessi dell’istituto comprensivo statale Giannone-De Amicis, la scuola frequentata dal figlio del dirigente Eni casertano risultato positivo alla Omicron. La decisione è stata adottata dopo che anche il bambino era risultato, insieme al fratellino e alla madre, positivo alla nuova variante. Una chiusura decisa evidenziando la positività di altri tre alunni della scuola e di un membro del personale scolastico. Contestualmente, l’Asl di Caserta sta organizzando l’esecuzione dei tamponi su tutti gli studenti, docenti e personale Ata.

“Ci sono altri cinque contagiati dalla variante Omicron del Covid-19 in Campania. Tramite il tracciamento, infatti, abbiamo riscontrato la positività di tre alunni della scuola frequentata dai figli del paziente zero, la badante e un componente del personale scolastico. Dunque, oramai ci siamo, la variante è pienamente diffusa. Sto rivedendo il film di due anni fa quando trovammo il primo paziente positivo in un comune del Cilento. Anche quello sembrava un caso isolato – ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca -. Nessuna angoscia, comunque, ma grandissima prudenza, altrimenti si rischia di dover chiudere tutto. Ricordo che in Campania l’obbligo di mascherina esiste da sempre. Non aspettavamo il governo per tenerlo in vigore.

Vorrei allora fare un appello ai sindaci e alle forze dell’ordine perché da subito vadano le pattuglie in strada a fare, intanto, un’azione dissuasiva, per richiamare i giovani che non indossano la mascherina, poi nel fine settimana a fare le multe.

Lo ripeto: in Campania è obbligatorio l’uso della mascherina, dobbiamo solo muoverci a fare i controlli. E poi dobbiamo completare la campagna di vaccinazione senza perdere un minuto di tempo”.